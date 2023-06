ANALYSE-FLASH: Citigroup nimmt Siltronic mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Siltronic mit "Neutral" und einem Kursziel von 75 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Andrew Gardiner äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass die positive langfristige Fundamentallage für den Waferhersteller von kurzfristigen Nachfragesorgen und einem potenziellen Aktienüberhang ausgeglichen wird. Es drohten etwa Anteilsverkäufe durch Großaktionäre./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 00:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

