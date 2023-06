AZZ zahlt Dividende für das erste Quartal

Der amerikanische Industriekonzern AZZ Inc. (ISIN: US0024741045, NYSE: AZZ) wird am 26. Juli 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Anteilsschein für das erste Quartal des Fiskaljahres 2024 ausbezahlen. Record date ist der 12. Juli 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt unverändert 0,68 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 43,04 US-Dollar (Stand: 29. Juni 2023) 1,58 Prozent. AZZ ist ein Anbieter von Metallbeschichtungs- und Verzinkungslösungen. Der Hauptsitz befindet sich in Fort Worth, im US-Bundesstaat Texas.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2023 (28. Februar 2023) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 336,50 Mio. US-Dollar nach 130,14 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 25. April 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,54 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 21,62 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum ersten Quartal 2024 werden am 10. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,06 Prozent im Plus (Stand: 29. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 1,07 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de