EQS-Adhoc: Ringmetall trennt sich von Segment Industrial Handling durch Verkauf von HSM und veröffentlicht neue Prognose für das Gesamtjahr

Ringmetall trennt sich von Segment Industrial Handling durch Verkauf von HSM und veröffentlicht neue Prognose für das Gesamtjahr München, 30. Juni 2023 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55) verkauft mit Wirkung zum heutigen Tag ihre Tochtergesellschaft HSM GmbH & Co. KG mit Sitz in Ernsgaden, Deutschland. Käufer ist die HSM Präzisionsteile & Sicherheitssysteme GmbH i. Gr., eine Tochtergesellschaft der Theilen Holding GmbH, Miltenberg. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit der Veräußerung von HSM zum 30. Juni 2023, schließt Ringmetall gleichzeitig das Segment Industrial Handling und konzentriert sich zukünftig ausschließlich auf das Segment Industrial Packaging. Die Veräußerung von HSM führt zu einem einmaligen Sondereffekt in Höhe von etwa -4,7 Mio. EUR aus Entkonsolidierungseffekten. Zusammen mit dem Erwerb von Protective Lining und dem Erwerb von Liner Factory stellt die Veräußerung von HSM bereits die dritte M&A-Transaktion des Unternehmens im ersten Halbjahr 2023 dar. Da Effekte aus M&A-Transaktionen explizit nicht Bestandteil der Prognose zur Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr sind, hat sich der Vorstand der Ringmetall Gruppe dazu entschlossen, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu formulieren. Diese enthält die Effekte aus allen drei Transaktionen sowie die Effekte aus der Veränderung der relevanten Rohstoffpreise und Wechselkurse aus dem ersten Halbjahr und spiegelt überdies die aktuelle Wirtschaftslage wider. Entsprechend erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz im Bereich von 175 bis 195 Mio. EUR (bisherige Prognose: 195 bis 220 Mio. EUR) bei einem EBITDA im Bereich von 13 bis 18 Mio. EUR (bisherige Prognose: 22 bis 28 Mio. EUR). Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise und Wechselkurse im Vergleich zum 30. Juni 2023 zugrunde. Nicht enthalten sind Effekte aus im weiteren Jahresverlauf angestrebten Akquisitionen inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten. --- Ende der Ad Hoc-Mitteilung ---



Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0)174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien, der Türkei, sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 185 Millionen EUR im Jahr.

