EQS-News: Homes & Holiday AG erzielt Nettogewinn in 2022 und erreicht Gewinnprognose

EQS-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Homes & Holiday AG erzielt Nettogewinn in 2022 und erreicht Gewinnprognose



30.06.2023 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Homes & Holiday AG erzielt Nettogewinn in 2022 und erreicht Gewinnprognose Konzern-Jahresüberschuss auf TEUR 214 gesteigert

Marktumfeld seit dem zweiten Halbjahr 2022 zunehmend schwierig

Prognose 2023: Marktumfeld bleibt schwierig, aber Gruppe aufgrund starker Marke und niedriger Kosten gut im Wettbewerb positioniert

München/Palma de Mallorca, 30. Juni 2023. Die Homes & Holiday AG hat im Jahr 2022 den Konzernjahresüberschuss auf TEUR 214 gesteigert. Damit wurde die Gewinnprognose erfüllt. Mit der Tochtergesellschaft Porta Mallorquina gehört die Homes & Holiday Gruppe zu den führenden Immobilienmaklern auf Mallorca. Die positive Entwicklung im vergangenen Jahr ist im Wesentlichen auf das starke erste Halbjahr zurückzuführen. Denn auch der Immobilienmarkt auf den Balearen hat sich im Jahresverlauf abgekühlt, wenn auch bei Weitem nicht so stark wie in Deutschland. Insbesondere im Hochpreissegment ist die Nachfrage weitestgehend stabil. Die Zeitspanne bis zum tatsächlichen Kaufvertrag ist allerdings länger geworden. Dieser Trend hat sich auch Anfang 2023 fortgesetzt. „Homes & Holiday hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt und die Kostenstrukturen massiv reduziert. Davon haben wir im Jahr 2022 profitiert und werden es auch in Zukunft tun. Mit einer starken Marke, einem schlagkräftigem Maklerteam und schlanken Strukturen sind wir im Wettbewerb gut positioniert“, sagt Joachim Semrau, Vorstand der Homes & Holiday AG. „Denn auch wenn Konjunktursorgen und hohe Zinsen derzeit zu Verzögerungen bei Kaufentscheidungen führen, bleibt Mallorca und die gesamten Balearen einer der Top-Immobilienmärkte in Europa mit weltweiter Strahlkraft.“ Die Homes & Holiday Gruppe hat im Berichtsjahr 2022 Immobilien im Wert von Mio. EUR 109 vermittelt. Der Konzern-Umsatz (Netto-Provisionsumsatz) lag bei TEUR 1.624 (2021: TEUR 1.911). Aufgrund des konsequenten Kostenmanagements war die Ertragslage von Homes & Holiday im Jahr 2022 positiv. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei TEUR 216 und damit deutlich über den Mio. EUR -1,0 (ohne Berücksichtigung des Endkonsolidierungsgewinns) in 2021. Zur Erläuterung des Endkonsolidierungsgewinn: Im Jahr 2021 hatte die Einstellung der Geschäftsaktivitäten im Konzern einen nicht liquiditätswirksamen Endkonsolidierungsgewinn in Höhe von Mio. EUR 1,22 Mio. ergeben. Den Konzernjahresüberschuss hat die Homes & Holiday Gruppe im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 214 verbessert. Im Jahr 2021 waren es mit Konsolidierungsgewinn TEUR 170 und ohne Konsolidierungsgewinn Mio. EUR -1,06. Starke Marke und stabile Immobilienpreise Im aktuell schwierigen Marktumfeld sieht sich Homes & Holiday im Wettbewerb gut aufgestellt. Porta Mallorquina ist schon seit dem Jahr 2005 auf Mallorca aktiv und war damit einer der ersten Franchise-Makler vor Ort. Inzwischen ist die Gruppe auf den Balearen mit zehn Immobilienshops vertreten. Die Sichtbarkeit vor Ort ist hoch: Gemäß einer Umfrage aus 2022 gehört Porta Mallorquina zu den drei bekanntesten Marken der Branche auf der größten Baleareninsel. Auch zu Beginn des Jahres 2023 waren die Immobilienpreise auf Mallorca stabil. Seit 2015 untersucht das STI Center for Real Estate Studies (CRES) den Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca. So auch zum Jahreswechsel 2022/2023. Dabei wurde erneut die Stabilität des Immobilienmarktes auf Mallorca bestätigt. So sind die Preise für Ferienimmobilien auf der Baleareninsel ein weiteres Jahr flächendeckend angestiegen: Im Januar 2023 lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei rund 5.700 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Gegenüber der letztjährigen Studie hat sich die Preisentwicklung beschleunigt, als die Steigerung bei 4,5 Prozent lag. Preistreiber waren Objekte in den gehobenen und luxuriösen Segmenten. Für eine Luxus-Immobilie musste Anfang 2023 inselweit im Durchschnitt 9.650 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden. Dies sind 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im begehrten Südwesten wurde erstmals die Durchschnittsmarke von 10.000 Euro pro Quadratmeter geknackt. Hier liegt der Durchschnitt bei EUR 12.860 und damit 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Ausblick 2023: Marktumfeld bleibt schwierig Vorrangiges Ziel der Homes & Holiday Gruppe ist und bleibt die nachhaltige Profitabilität. Die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsentwicklung in den vergangenen drei Jahren – trotz teilweiser massiver Marktverwerfungen – zeigt, dass die Positionierung der Gruppe im Maklergeschäft auf den Balearen grundsätzlich stark genug ist, um dieses Ziel zu erreichen. Aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds im ersten Halbjahr ist jedoch nicht absehbar, ob auch in 2023 ein positives Ergebnis erzielt werden kann. Dazu wären einige größere Abschlüsse im zweiten Halbjahr nötig. Zudem wird eine Steuerstrafzahlung der Porta Mallorquina in Höhe von TEUR 131 das Ergebnis im Jahr 2023 durch die Bildung einer Rückstellung negativ belasten. Diese Rückstellung ist nicht liquiditätswirksam. Ob die Zahlung tatsächlich geleistet werden muss, wird gerichtlich entschieden. Der Vorstand der Homes & Holiday und die Geschäftsleitung der Porta Mallorquina hat sich in der Sache mit dem spanischen Steuerberater und Rechtsanwälten abgestimmt und hält diese Forderung für nicht berechtigt. Rechtliche Schritte wurden eingeleitet. Dennoch wird im ersten Halbjahr 2023 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Der Geschäftsbericht 2022 wird voraussichtlich bis zum 14. Juli 2023 auf homes-holiday.com/de/ir veröffentlicht werden. Am 6. Juli 2023 wird der Vorstand der Homes & Holiday auf der m:access-Konferenz in München präsentieren. Konzernkennzahlen In TEUR 2022 2021 Transaktionsvolumen 109.000 122.000 Netto-Umsatz 1.624 1.911 Sonst. betr. Erträge 98 1.566 EBITDA 224 1.488 EBITDA ohne Konsolidierungsgewinn 224 263 Abschreibungen -10 -1.309 Netto-Ergebnis 214 170 Netto-Ergebnis ohne Konsolidierungsgewinn 214 -1.061

Kontakt

Homes & Holiday AG // Theresienstraße 21 // 80333 München // https://www.homes-holiday.com Investor Relations & Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Über die Homes & Holiday AG

Die Homes & Holiday AG (DE000A3E5E63) mit Sitz in München hat sich als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die börsennotierte Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft, Ferienvermietung bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf den Kernmarkt Mallorca und die gesamten Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Dort gehört das Tochterunternehmen Porta Mallorquina (porta-mallorquina.de) zu den führenden Immobilienmarklern und auf portaholiday.de stehen über 3.000 Objekte für die Buchung des nächsten Traumurlaubs zur Auswahl.

30.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com