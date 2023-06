EQS-News: Regenbogen AG: Die Regenbogen AG erweitert Vorstand

EQS-News: Regenbogen AG / Schlagwort(e): Personalie

30.06.2023 / 13:11 CET/CEST

Die Regenbogen AG erweitert Vorstand Schönkirchen, den 30. Juni 2023 - Zum 1. Juli 2023 wird der Vorstand der Regenbogen AG (ISIN DE0008009564) erweitert. Neben dem amtierenden Vorstand Rüdiger Voßhall, dessen Amtszeit mit Ablauf der anstehenden Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022 am 25. August 2023 endet, hat der Aufsichtsrat die Herren Marc Voßhall und Dipl.-Kfm. Patrick Voßhall in den Vorstand berufen. Marc Voßhall und Patrick Voßhall gehören seit 2013 zum Unternehmen. Sie waren lange Jahre Mitglieder der Geschäftsleitung und haben in dieser Zeit maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. „Marc und Patrick prägen seit Jahren den Anspruch des Unternehmens auf nachhaltige Profitabilität und Professionalisierung der Standards und Prozesse im Unternehmen. Als Aufsichtsrat sind wir überzeugt, dass die beiden eine gute Ergänzung sind, um auch weiterhin den Fokus sowohl auf quantitatives als auch auf qualitatives Wachstum zu haben. Zugleich erfüllen die beiden auch den kulturellen Anspruch, ein Familienunternehmen in der heutigen Zeit sicher weiterzuentwickeln“, sagt Michael Erhardt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Regenbogen AG. Über die Regenbogen AG Das 1991 gegründete Kieler Unternehmen betreibt Ferienanlagen – vom urigen Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für die Orientierung der Gäste gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen bietet mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen stark unterscheiden, ist der Anspruch an das Produkt überall der gleiche: wundervolle Erinnerungen für die Gäste. Mehr auf www.regenbogen.ag Kontakt Patrick Voßhall

Leiter Investor Relations

Pahlblöken 3

24232 Schönkirchen

Tel.: 0431/237230

E-Mail: investorrelations@regenbogen.ag

Web: www.regenbogen.ag

