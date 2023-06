EU-Entscheidung: Payment for Order Flow soll verboten werden

EU-Staaten und das EU-Parlament wollen das so genannte Payment for Order Flows (PFOF) ab sofort verbieten. Bei dieser Art des Aktienhandels leiten Broker die Order ihrer Kunden an größere Handelshäuser weiter, von denen sie dann im Gegenzug Geld erhalten.

Mit dem Verbot sollen laut Parlament Anleger vor "suboptimalen Handelsentscheidungen" geschützt werden. Länder, in denen PFOF weit verbreitet sind, sollen das Verbot bis Juni 2026 umsetzen müssen. Der Berliner Broker Trade Republic bekommt beispielsweise eine Vergütung von Lang & Schwarz, dass der Handel größtenteils über L&S abgewickelt wird.

Von dem Verbot sollten "traditionelle" Online-Broker tendenziell profitieren, die FlatexDegiro-Aktie kann allerdings heute kaum von der Nachricht profitieren und liegt in einem sehr positiven Marktumfeld lediglich +0,25 Prozent im Plus. (mit Material von dpa-AFX)