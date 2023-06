Progress Software gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Softwarekonzern Progress Software Corp. (ISIN: US7433121008, NASDAQ: PRGS) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,175 US-Dollar je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 15. September 2023 (Record date: 1. September 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,70 US-Dollar zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 54,88 US-Dollar (Stand: 29. Juni 2023) bei 1,28 Prozent. Anfang Oktober 2020 steigerte das Unternehmen die vierteljährliche Ausschüttung um 6,1 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Der Konzern ist ein Anbieter von Applikations-Infrastruktur-Software. Im zweiten Quartal (31. Mai) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen aus Burlington, Massachusetts, einen Umsatz von 178,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 148,75 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 29. Juni 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 12,09 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 29,11 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,78 Prozent im Plus (Stand: 29. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 2,32 Mrd. US-Dollar.

