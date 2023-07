CROWDSTRIKE - Auf der Startrampe?

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 146,870 $ (Nasdaq)

Die Crowdstrike-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 92,50 USD aus dem Januar 2023 in einer starken Aufwärtsbewegung. Dabei kam es am 18. Mai zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Anschließend zog der Wert auf ein Hoch bei 162,25 USD an. Dort kam es zu Gewinnmitnahmen, welche die Aktie auf den Unterstützungsbereich um 142,57 USD und damit auf ein kurzfristiges 38,2% Retracement bzw. auf die beiden EMAs 50 und 200 zurückführte. Am Freitag unternahm der Wert einen Versuch, sich von diesem Bereich zu lösen. Aber nach einem starken Start kam es im Tagesverlauf zu Gewinnmitnahmen. Die Kerze weist einen langen Docht auf, hat aber noch einen deutlich sichtbaren weißen Körper. Im 60min. Chart können die Abgaben vom Freitag als Pullback an eine kleine Bodenformation angesehen werden.

Chance auf Rally

Die Crowdstrike-Aktie hat die Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu Gewinnen in Richtung 162,25 USD und 175,81 USD führen. Im Idealfall kommt es sogar zu einer Rally bis 205,73 USD und 227,72 USD.

Sollte der Wert allerdings doch noch unter den Unterstützungsbereich abfallen, wäre eine weitere Konsolidierung gen 131,75 USD möglich, ohne dass das bullische Chartbild gefährdet wäre.

Aber ein stabiler Rückfall unter diesen Bereich um 131,75 USD wäre ein Signal, dass an einer weiteren Rally zweifeln ließe.

Fazit: Das Chartbild der Crowdstrike-Aktie deutet auf eine weitere Rally hin. Im Idealfall startet sie sofort.

