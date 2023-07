EQS-News: HRK LUNIS AG – Fusion der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH und LUNIS Vermögensmanagement AG erfolgreich abgeschlossen

Emittent / Herausgeber: HRK LUNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Private Equity

Pressemitteilung 30.6.2023

HRK LUNIS AG – Fusion der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH und LUNIS Vermögensmanagement AG erfolgreich abgeschlossen Synergien des Investment-Office-Teams werden durch Bündelung gestärkt

Institutionelle Vermögensverwaltung & Spezialmandate und individuelle Vermögensverwaltung als Kernkompetenz ausgebaut

Private-Equity-Angebot als attraktive Assetklasse weiter im Fokus Die rechtliche Verschmelzung der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH auf die LUNIS Vermögensmanagement AG sowie die Umfirmierung zur HRK LUNIS AG ist mit dem Handelsregistereintrag per 30.06.2023 formaljuristisch vollzogen. „Wir freuen uns, dass durch diesen letzten offiziellen Schritt des Zusammenschlusses der Realisierung unserer gemeinsamen strategischen Ziele nichts mehr im Weg steht. Mit der Devise, das Beste aus beiden Welten zu vereinen, haben wir durch das erfolgreiche Zusammenlegen unserer Geschäftsaktivitäten in den letzten Monaten den soliden Grundstein für den zukünftigen Weg gelegt“, sagt Andreas Brandt, CEO der vorherigen LUNIS Vermögensmanagement AG und nun HRK LUNIS AG. Mit dem vorausschauendem Blick auf den Generationenübergang in der Vermögensverwaltungsbranche in Deutschland, ist dies ohne einen Identitätsverlust auf beiden Seiten erfolgt. „Gemeinsam einzigartig werden wir, wie bei der Fusion angekündigt, unsere Wachstumsstrategie umsetzen und unserer Kundschaft, als nun einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum, ein breitaufgestelltes Repertoire an individuell passenden Dienstleistungen anbieten“, so Andreas Brandt weiter. „Beide Häuser ergänzen sich optimal und vertreten die Philosophie, entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Kundschaft individuelle Lösungen zu entwickeln und diese renditeorientiert, kompetent und risikobewusst umzusetzen“, sagt Michael Reuss, einer der Gründer von Huber, Reuss & Kollegen und Vorstandsmitglied der HRK LUNIS AG. „Ich bin überzeugt davon, dass wir zusammen stärker und erfolgreicher sein werden als dies jeweils allein möglich wäre, denn von großem Vorteil sind die gewachsenen, etablierten Strukturen.“ CEO Andreas Brandt ergänzt „wir freuen uns, dass zudem unser langjähriger Partner J.C. Flowers & Company, LLC investiert bleibt. Dies ist ein Beweis für unseren Erfolg und ein starkes Zeichen für unser weiteres Potenzial.“ Mit der Fusion werden die Fachkompetenzen des Investment-Teams erneut erweitert und optimiert und die bereits bestehenden institutionellen Dienstleistungen wie auch der Private-Equity-Bereich gefestigt. Das Angebot der Kerndienstleistungen bündelt die Synergien und Stärken aus dieser erfolgreichen Integration, mit Vorteilen für sämtliche Beteiligte. Über die HRK LUNIS AG Die HRK Lunis AG zählt mehr als 80 Mitarbeiter:innen, die sich um die Belange anspruchsvoller Privatkund:innen, Unternehmer:innen sowie deren Familien kümmern. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement, wird weiterhin die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Die HRK LUNIS AG grenzt sich vor allem durch das hauseigene Investmentteam mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern von den Mitbewerbern ab, durch das sich HRK LUNIS u. a. einen Zugang im Management von Spezialfonds für Unternehmer bzw. deren Familien erarbeitet hat. Ergänzt wird das Angebot durch die eigenständige, unabhängig agierende Family Office Wertiq GmbH. Die Schwerpunkte des Family Office liegen beim Immobilienmanagement, der Vorsorge- und Generationenplanung, dem Stiftungswesen sowie einem erweiterten, umfassenden Family-Office-Reporting. Die HRK LUNIS AG hält aktuell ein Vermögen von ca. 4,8 Mrd. EUR. Über LUNIS Vermögensmanagement AG LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. LUNIS hat ca. 2,1 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen verwaltet und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. Über Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung mit Stammhaus in München zählt seit mehr als 23 Jahren zu den Top-Adressen der Vermögensverwaltungsbranche im deutschsprachigen Raum und genießt einen hervorragenden Ruf als exklusiver Vermögensverwalter mit ausgezeichneter Performance-Historie. HRK hat an die 2,7 Milliarden Euro liquide Assets verwaltet und 35 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Seit jeher setzt Huber, Reuss & Kollegen auf eine fundierte und unabhängige Kapitalmarktexpertise gepaart mit hoher Individualität. Pressekontakt: Anika Perlewitz Public Relations Telefon +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil +49 (0 )174 142 6243 Anika.Perlewitz@hrklunis.de



