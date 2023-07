EQS-News: PWO-Gruppe erweitert Kapazitäten im Werkzeugbau in Osteuropa als Teil ihrer Wachstumsstrategie

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Expansion

PWO-Gruppe erweitert Kapazitäten im Werkzeugbau in Osteuropa als Teil ihrer Wachstumsstrategie



PWO-Gruppe erweitert Kapazitäten im Werkzeugbau in Osteuropa als Teil ihrer Wachstumsstrategie

Carlo Lazzarini (CEO): „Unsere deutschen und andere große europäische Kunden haben in den vergangenen Jahren ihre Präsenz in Osteuropa kräftig ausgebaut und tun dies auch weiterhin. Mit Gründung einer Tochtergesellschaft in Serbien und dieser Kapazitätserweiterung schaffen wir die Voraussetzung, weiteres Wachstumspotenzial in Osteuropa künftig ausschöpfen zu können.“

Oberkirch / Valašské Meziříčí / Kitchener / Puebla / Suzhou / 03. Juli 2023 – Die PWO-Gruppe baut ihre Marktposition kontinuierlich aus und setzt auf profitables Wachstum. Mit unserem nachhaltigen, vollständig verbrennerunabhängigen Geschäftsmodell sind wir ein gefragter Partner unserer Kunden. Unverändert freuen wir uns über eine weiter stark zunehmende Nachfrage nach unseren Produkten aus Osteuropa. Wie bereits im Juni 2022 angekündigt, werden unsere tschechischen Standorte trotz erheblicher Erweiterungsinvestitionen diese Nachfrage nicht dauerhaft bedienen können und wir benötigen deshalb einen weiteren Standort in Osteuropa. Mit besonders attraktiven Rahmenbedingungen hat sich Serbien in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Standort der europäischen Mobilitätsindustrie entwickelt. Nahezu alle unsere großen Tier-I-Kunden produzieren mittlerweile vor Ort, bauen ihre Präsenz weiter aus und fragen unsere Lösungen zur Lieferung an ihre osteuropäischen Standorte dort nach. Deshalb haben wir Vermögenswerte des etablierten Werkzeugbauers Gorenje MDM d.o.o. in Kragujevac, Serbien, gekauft und zum 1. Juli 2023 rund 60 Spezialisten des sich aus strategischen Gründen in Liquidation befindenden Unternehmens eingestellt. In diesem Zusammenhang haben wir Anlagen zur Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Ausprobe von Werkzeugen für die Kaltumformung von Metallblechen erworben. Wir siedeln uns mit dieser Investition in einer Region mit fast 200-jähriger Industriegeschichte und in unmittelbarer Nähe zu anderen hochspezialisierten Zulieferern der Mobilitätsindustrie an. Gorenje MDM d.o.o. selbst verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in Werkzeugentwicklung und -bau und zählt führende Namen der internationalen Mobilitätsindustrie zu seinen Kunden. In Kragujevac werden wir im Rahmen unserer globalen Werkzeugbaustrategie leistungsfähige Werkzeuge zur Kaltumformung von Metallblechen entwickeln, fertigen sowie testen. Dabei setzen wir auf intelligente Werkzeuge für Industrie 4.0-Anwendungen und für die Smart Factory der Zukunft unter Einsatz jeweils neuester Werkstoffe. So wollen wir zu wettbewerbsfähigen Konditionen nicht nur einen wesentlichen Teil unseres stark wachsenden Eigenbedarfs decken, sondern auch einen bestimmten externen Kundenkreis bedienen. PWO-Gruppe

Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist. Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen. Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause. Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

