EQS-News: Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

21.08.2025 / 13:00 CET/CEST

Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Luxemburg, 21. August 2025 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novem Group S.A. stimmten auf der heutigen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 85,7% des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten.

Dem Vorschlag des Management Boards folgend, wird die Gruppe angesichts der fragilen Marktentwicklung für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende ausschütten.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Investor Relations Webseite unter Corporate Governance/Hauptversammlung verfügbar.

About Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



