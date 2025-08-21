Werbung ausblenden

EQS-News: Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

EQS Group · Uhr

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

21.08.2025 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Luxemburg, 21. August 2025 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novem Group S.A. stimmten auf der heutigen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 85,7% des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten.

Dem Vorschlag des Management Boards folgend, wird die Gruppe angesichts der fragilen Marktentwicklung für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende ausschütten.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Investor Relations Webseite unter Corporate Governance/Hauptversammlung verfügbar.

About Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor RelationsPressekontakt
Mareike VölkerIsabel Henninger
Head of Investor RelationsTelefon: +49 174 940 9955
Telefon: +49 9205 18 1399E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com
E-Mail: investor.relations@novem.com 

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN:LU2356314745
WKN:A3CSWZ
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID:2185760
Ende der MitteilungEQS News-Service

2185760 21.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novem Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden