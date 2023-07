VONOVIA - Aktie als Mega-Chance?!

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 18,165 € (XETRA)

Wenn ein DAX-Wert über 70% an Wert verliert, muss man gleich doppelt hellhörig werden. Ein solcher Kurscrash kommt sicher nicht jeden Tag vor und als Trader wie Anleger stellt sich dabei vor allem eine Frage: Ist dieser Crash eine Chance?

Genau dieser Frage bin ich im folgenden Video nachgegangen. Mein Fokus liegt dabei auch einigen simplen Annahmen, gepaart mit einer guten Taktik - oder genauer gesagt, zwei möglichen guten Taktiken. Kurzum. Ich sehe in der Aktie durchaus Chancen. Angesichts der bestehenden Risiken würde ich jedoch viel Wert auf den Managementprozess legen und hier bieten sich meiner Meinung nach zwei Wege an. Welche, erfahrt ihr auf unserem Youtube-Kanal. Am besten ihr abonniert diesen und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video mehr!

Vonovia – Aktie: Die Mega-Chance nach dem Crash?

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)