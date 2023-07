ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 155 Euro angehoben. Analyst Sean McLoughlin hob seine Erwartungen an die Solar-Nachfrage an, auch wegen fallender Solarzellenpreise. Die Wertschöpfungskette spreche nun voll dafür, dass die globale Installation von Anlagen mit einer Leistung von 500 Megawatt möglich sei, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wacker profitiere auch von den Plänen in Deutschland zur Förderung der lokalen Solarproduktion sowie von der Entkopplung der Polysilizium-Preise vom chinesischen Markt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 15:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 21:02 / GMT

