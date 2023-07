1,9 Millionen Fahrzeuge! Das ist die Anzahl an Fahrzeugen, die in China im Juni an Endkunden ausgeliefert wurden. Das ist ein Minus von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Dem steht jedoch ein Plus von 9 Prozent im Vormonat entgegen. Dieses Plus ergab sich, weil im letzten Vorjahresmonat die Verkäufe aufgrund des weltweiten Chipmangels eingebrochen sind.

Was bedeutet das für die deutschen Autobauer?

Der chinesische Markt ist für die deutschen Autobauer der wichtigste Absatzmarkt weltweit. Brechen hier die Zahlen ein, wirkt sich das sehr schnell auf die Bilanzen aus.

Dass die Absatzzahlen im Juni leicht zurückgegangen sind, stellt kein Problem dar. Leichte Schwankungen sind durchaus üblich. Aber etwas anderes sollte Sorgen bereiten: Von den 1,9 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen sind 638.000 reine Elektroautos – das ist ein Drittel. Und hier sind deutsche Autobauer im Vergleich zu ihrer chinesischen Konkurrenz wie BYD schlecht aufgestellt.

Chinesische Hersteller dominieren den Markt für E-Autos. In den Top Ten ist nur ein ausländischer Hersteller vertreten, nämlich Tesla. Die deutschen Marken haben kaum Präsenz. Sollte hier keine Trendwende erkennbar sein, dann sieht die Zukunft für die deutsche Automobilbranche sehr düster aus.

(mit Material von dpa-AFX)