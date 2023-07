BASF - Das sieht nicht gut aus

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 43,070 € (XETRA)

BASF wurde im Jahr 1865 gegründet und hat seinen Sitz in Deutschland. BASF ist das weltgrößte Chemie-Unternehmen mit Produkten, die das gesamte Spektrum von Rohstoffen bis zu Spezialprodukten abdecken. Zudem ist sie ein starker Player im Bereich der landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmittel und der Abgaskatalysatoren für Autos und LKWs. Wegen der schieren Größe verfügt BASF über eine Top 3-Marktposition bei ca. 70 % seiner Geschäfte.

Charttechnischer Status quo: Juli bis Oktober 2022 konnte sich ein schöner Doppelboden ausbilden. Ab 7. November 2022 konnte der Aktienkurs die maßgebliche Barriere bei 46,70 EUR nach oben passieren und damit ein Kaufsignal generieren. Die Zielmarke bei 55,70 EUR konnte aber nicht erreicht werden, der Kurs drehte bereits bei 54,00 EUR nach unten. Diese seitwärts gerichtete Pendelbewegung seit November vergangenen Jahres zeigt ein bärisches SKS-Musterfraktal, das zuletzt regelkonform nach unten verlassen wurde. Die charttechnische Situation ist angespannt, sie ist instabil. Es liegt m.E. eine Abwärtskorrektur erneut in Richtung 38 EUR in der Luft. Das Chartbild würde sich erst ab Kurs von 50 EUR aufhellen. Und zwar deutlich. Unterhalb von 50 EUR ist der Chart "tricky"!

Für aktive Anleger gilt: Derzeit ist Chemie nicht der Sektor, in dem man fokussiert long positioniert sein sollte.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

