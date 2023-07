DAX – schwache Vorgaben drücken auf die Kauflaune. Nordex und Redcare Pharmacy gefragt

Widerstandsmarken: 15.850/15.930/16.000/16.030/16.050/16.170/16.220/16.300 Punkte Unterstützungsmarken: 15.740/15.780/15.820 Punkte

Den zweiten Tag in Folge eröffnete der DAX® mit einem Gap nach unten. Im Bereich zwischen 15.800 und 15.840 Punkte deutet sich in der ersten Handelsstunde eine Stabilisierung an. Der kurzfristige Abwärtstend bleibt damit zunächst intakt. Oberhalb von 15.850 Punkte, kann auf eine Schließung des Gap spekuliert werden. Kaufsignale für eine nachhaltige Trendwende deuten sich jedoch frühestens oberhalb von 15.930 Punkten an. Bis dahin sollte der Blick auf Süden gerichtet sein. Unterhalb von 15.780 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 15.740 Punkte.