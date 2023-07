Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise erhält dank des Vertrauens ihrer Mitarbeitenden die Zertifizierung «Great Place To Work®»



06.07.2023 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 6. Juli 2023 – Dank der Bewertungen ihrer Mitarbeitenden wurden die Vaudoise Versicherungen mit der Zertifizierung «Great Place To Work®» ausgezeichnet. Seit über 30 Jahren analysiert, misst und entwickelt das Unternehmen Great Place To Work die Arbeitsplatzkultur in verschiedenen Unternehmen. Vertrauen, Führungsqualität und gelebte Werte sind Aspekte, die eine Potenzialentfaltung aller Mitarbeitenden ermöglichen. Die Vaudoise ist stolz auf die «Great Place To Work®»-Zertifizierung des gleichnamigen Unternehmens, das Daten erhebt und analysiert und so die Unternehmenskultur misst.



Gemäss Great Place To Work liefern die Mitarbeitenden - unter der Voraussetzung einer vertrauensbasierten Arbeitsplatzkultur und positiven Erlebnissen - das grösste Potenzial zur Wertschöpfung, 87 % der befragten Personen erachten die Vaudoise als einen ausgezeichneten Arbeitsplatz. Ausserdem würden 84 % das Unternehmen weiterempfehlen.



Gemäss dem Unternehmen zeichnet sich ein Great Place To Work folgendermassen aus: «Es ist ein Ort, wo Mitarbeitende aller Generationen sich persönlich und professionell weiterentwickeln können, wo man sich gegenseitig vertraut und unterstützt, wo man stolz auf seine Arbeit ist und wo die Zusammenarbeit mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen Spass macht. Ein Great Place To Work ist ein Ort, wo man sich selbst verwirklichen kann.»



Die Vaudoise hatte 2021 bereits beim Swiss Arbeitgeber Award in der Kategorie Grossunternehmen den ersten Preis erhalten und wurde vom Wirtschaftsmagazin Bilan als bester Arbeitgeber in der Kategoire Versicherungen ausgezeichnet. Sie ist daher stolz auf die jüngste Auszeichnung als Great Place To Work, die sie als attraktiven Arbeitgeber positioniert.



«Wir holen die Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden regelmässig ein und entwickeln das Unternehmen in diesem Sinne weiter. Wir freuen uns über die positiven Einschätzungen der Mitarbeitenden bei der Umfrage «Great Place To Work», betont Karim Abdelatif, Direktor Human Resources bei der Vaudoise.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt gegen 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2023 wird sie so CHF 43 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Medienmitteilungen