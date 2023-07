H.B. Fuller schüttet vierteljährliche Dividende aus

Das amerikanische Spezialchemieunternehmen H.B. Fuller Co. (ISIN: US3596941068, NYSE: FUL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,205 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 3. August 2023 (Record date: 20. Juli 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,82 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,21 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 67,56 US-Dollar (Stand: 6. Juli 2023). Im April 2023 erhöhte das Unternehmen die Dividende um acht Prozent. H.B. Fuller erhöhte damit die Dividende das 54. Jahr in Folge.

H.B. Fuller, mit Firmensitz in Minnesota, wurde 1887 als Ein-Mann-Werkstatt für Klebepaste gegründet. Der Konzern ist ein Hersteller von Spezialchemieprodukten und verfügt unter anderem über ein breit gefächertes Angebot an Industrieklebstoffen. Im zweiten Quartal (3. Juni) des Geschäftsjahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 898,24 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 993,26 Mio. US-Dollar), wie am 28. Juni 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 40,40 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 47,20 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 5,67 Prozent im Minus (Stand: 6. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 3,68 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de