Rote DAX-Woche, US-Daten machen Zinsanhebung wahrscheinlich, Snap Inc mit Visionen, PayPal Warnung

Wir blicken auf eine rote DAX-Woche, in der wir über drei Prozent verloren. Auch wenn der Freitag im Plus schloss, könnte diese Wochen richtungsweisend sein. Denn der Schlusskurs lag unterhalb der Range, die seit April ausgebildet wurde. Technisch ist dies ein Verkaufssignal.

Während sich die US-Börsen besser hielten, scheint erst einmal im DAX das Abwarten zu dominieren. Selbst an der Wall Street sind die Daten nicht ganz eindeutig, wie uns Andreas Bernstein heute mit der Gegenüberstellung der Arbeitsmarktdaten NFP und ADP zeigt. Die US-Notenbank könnte demnach am 26. Juli den Leitzins noch einmal anheben.

Bei den Einzelwerten resümieren wir noch einmal das IPO vom Freitag, die ThyssenKrupp Nucera. Sie stieg bis Handelsende um rund 25 Prozent und zählt damit zu einem der erfolgreichsten Börsengänge der letzten Jahre.

Aus den USA hat PayPal eine Stabilisierung gezeigt. Aktuelle Warnungen an Nutzer sind dennoch ernst zu nehmen, wir greifen diese und die Geschäftsentwicklung heute für Sie auf.

Lange nicht mehr im Fokus standen die Aktien von Snap Inc, dem Betreiber der Social Media Plattform Snapchat. Mit einer Datenbrille will man hier zu Apple und Meta aufschliessen. Zumindest zeigt der Aktienkurs in jüngster Zeit nach oben. Wie sind die Aussichten hierbei?

