A. O. Smith gibt Dividende bekannt

Die amerikanische A. O. Smith Corporation (ISIN: US8318652091, NYSE: AOS) kündigte am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents an. Die Dividende wird am 15. August 2023 (Record date: 31. Juli 2023 ) ausbezahlt.

Auf das Jahr gerechnet werden somit weiterhin 1,20 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 72,19 US-Dollar (Stand: 10. Juli 2023) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,66 Prozent. Mitte Oktober 2022 steigerte das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (28 Cents) um knapp 7 Prozent. Seit dem Jahr 1940 schüttet A. O. Smith eine Dividende an die Aktionäre aus.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 966,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 977,7 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag auf bereinigter Basis von 142,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 122 Mio. US-Dollar), wie am 27. April 2023 berichtet wurde. A. O. Smith hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und ist ein Anbieter von Produkten und Komponenten zur Erhitzung von Wasser. Angewendet werden die Wärmeerhitzer unter anderem in der Solarindustrie oder in der Landwirtschaft. Es werden rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 26,12 Prozent im Plus (Stand: 10. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 10,63 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de