Mercedes-Benz steigert Absatz - E-Autos gefragt

Hamburg (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat dank der hohen Nachfrage nach seinen Elektroautos und Luxuswagen deutlich mehr Fahrzeuge verkauft.

Im zweiten Quartal rollten mit 515.700 Einheiten sechs Prozent zu den Kunden als vor Jahresfrist, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Auslieferungen rein batteriegetriebener Autos erhöhte sich dabei um 123 Prozent auf 56.300 Einheiten. Stark gefragt waren auch die Luxusmodelle der Tuningtochter AMG sowie der Edelmarke Maybach und der wuchtigen G-Klasse, die jeweils deutlich zweistellig zulegten. Dagegen verkauften die Schwaben im Zeitraum April bis Juni knapp ein Fünftel weniger von ihren E-Autos der Kleinwagenmarke Smart.

In den ersten sechs Monaten schlug Mercedes-Benz Pkw weltweit rund 103.000 reine E-Autos los, ebenfalls mehr als doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum. Vollelektrische Fahrzeuge machten damit elf Prozent des Gesamtabsatzes aus. Einschließlich Plug-in-Hybride, deren Batterien ebenfalls an der Steckdose aufgeladen werden, verkaufte der Konzern 187.600 elektrifizierte Fahrzeuge, was einem weltweiten Anteil von 18 Prozent entspricht. Dabei legte der Absatz über alle Antriebsarten hinweg, also einschließlich Verbrenner, die immer noch den mit Abstand größten Anteil am Geschäft ausmachen, über alle Regionen zu. Besonders stark war der Zuwachs mit 22 Prozent in Deutschland.

