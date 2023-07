DAX erobert 15900 zurück, Infineon stark, Kursrallye bei About You, Zalando, Meta Platforms Threads

*Analyse mit dem stock3 Terminal:* https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange *Instagram Eindrücke der LS-X:* https://www.instagram.com/ls_exchange/ *Kurze Infos via Twitter:* https://twitter.com/LangUndSchwarz

Auch den dritten Tag in dieser Woche startet der DAX stärker und hat bis zum Mittag die 15.900 erobert. Damit summiert sich die Gegenbewegung auf die Verluste der Vorwoche auf über 400 Punkte. Ist dies schon der Richtungswechsel?

Darüber sprechen wir im Umfeld der US-Daten heute kommen noch die Verbraucherpreise, mit unserem Händler Erdem ausführlich.

Von der Aktienseite aus haben wir die News von Zalando im Blick, zusammen mit Amazon gegen eine EU-Richtlinie vorzugehen. Anleger:innen honorieren diesen Schritt und finden Modeaktien heute allgemein attraktiver, da About You nach Vorlage der Geschäftszahlen ein Kursplus von 30 Prozent vollziehen kann. Mittelfristig ist dies jedoch auch nur ein schwacher Trost, da die Aktie weit unter dem Emissionskurs notiert.

Bei Porsche sind für fast alle Modelle die Auslieferungen im ersten Halbjahr gestiegen. Weitere technische Features sind implementiert, sodass auch für die Zukunft positive Szenarien unterstellt werden. Wir blicken auf beide Porsche-Aktien aus dem DAX und deren Aussichten.

Mit Meta Platforms hat sich ein "Urgestein" in der Netz-Kommunikation jetzt das Thema Kurznachrichten gewidmet. Das neue Tool Threads, was als direkter Nachbau von Tiwtter gilt, erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern hat binnen 5 Tagen sogar 100 Millionen Registrierungen in den USA erzielt. Hat der ehemalige Facebook-Konzern damit an einem neuem Umsatzbringer geschaffen?

