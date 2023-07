Etsy: Doppelboden entdeckt

Auf dem Höhepunkt der Aktie wurde ein Rekordniveau von 307,75 US-Dollar im November 2021 markiert, das ganze letzte Jahr über korrigierte das Papier überwiegend und landete erst im Sommer 2022 auf 67,01 US-Dollar und somit im Bereich der Hochs aus 2019. Dieser Bereich sorgte im Nachhinein für eine zaghafte Stabilisierung, nach einem Verlaufshoch Anfang dieses Jahres bei 149,91 US-Dollar ging es allerdings noch einmal auf 80,44 US-Dollar talwärts. Aber ausgerechnet in diesem Bereich wird nun offenbar in einem Doppelboden gearbeitet, was eine steigende Unterwelle hervorbringen könnte und dadurch vielversprechende Handelsansätze bietet.

Käufer müssen jetzt unbedingt dranbleiben!

Um bei Etsy ein mustergültiges Kaufsignal mit einem entsprechenden Abschluss des Doppelbodens zu erwirken, bedarf es Notierungen oberhalb von 98,00 US-Dollar. Nur in diesem Fall könnten dann Kursziele bei 113,73 und darüber am 200-Wochen-Durchschnitt bei 115,70 US-Dollar ausgerufen werden. An dem seit Mitte Juni letzten Jahres bestehenden latenten Aufwärtstrend würde dies allerdings auch nichts weiter ändern, erst aber von 150,00 US-Dollar würde sich eine entsprechend positive Signal-Lage andeuten. Misslingt ein Sprung über das Kaufniveau von 98,00 US-Dollar, könnte ein Rücksetzer unter 81,90 US-Dollar empfindlichen Schaden anrichten, in diesem Fall müssten dann doch noch einmal die Hochs aus 2019 bei 73,35 US-Dollar als Unterstützung einspringen.