EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo erwirbt weitere Anteile

MEDION AG – Lenovo erwirbt weitere Anteile Die gemäß § 305 Abs. 4 S.3 AktG befristete Verpflichtung zum Erwerb von Aktien der MEDION AG durch die Mehrheitsaktionärin Lenovo Germany Holding GmbH, beide 45307 Essen, endete am 12. Juli 2023. Innerhalb dieser Frist wurden der Lenovo Germany Holding GmbH weitere Stück 5.044.910 Aktien zum Erwerb angedient. Unter Einrechnung der von der MEDION AG selbst gehaltenen Stück 3.736.970 Eigenen Aktien und unter der Annahme, dass alle vorliegenden Ankaufangebote auch abgewickelt werden, verfügt die Lenovo Germany Holding GmbH dann über 98,21 Prozent der Stimmrechte am € 48.418.400 betragenen Grundkapital der MEDION AG. Essen, 13. Juli 2023 MEDION Aktiengesellschaft Der Vorstand



MEDION AG – Lenovo acquires additional shares The obligation to purchase shares of MEDION AG by the majority shareholder Lenovo Germany Holding GmbH, both of 45307 Essen, Germany, which was limited in time pursuant to Section 305 (4) sentence 3 of the German Stock Corporation Act (AktG), ended on July 12, 2023. Within this period, an additional 5,044,910 shares were tendered to Lenovo Germany Holding GmbH for purchase. Including the 3,736,970 treasury shares held by MEDION AG itself and assuming that all existing purchase offers are settled, Lenovo Germany Holding GmbH will then hold 98,21 percent of the voting rights in the share capital of MEDION AG, which amounts to €48,418,400. Essen, July 13, 2023 MEDION AG Management Board 13.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

