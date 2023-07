GNW-Adhoc: IBS Intelligence zeichnet Temenos als Nummer 1 der meistverkauften Bankensoftware in acht Kategorien aus - höchste Auszeichnung für einen Technologieanbieter

^GENF, Schweiz, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) ist von IBS

Intelligence als weltweiter Marktführer auf der IBSi-Verkaufsrangliste 2023 (https://www.temenos.com/insights/white-papers-reports/ibs-slt-2023/) in den Bereichen Core Banking, Digital Banking and Channels, Payments, Treasury and Risk Management und Islamic Banking für Core und Risk Management ausgezeichnet worden. Temenos belegte auch in jedem der folgenden Märkte den ersten Platz: Europa, Naher Osten und Afrika bei den regionalen Verkaufsauszeichnungen. Temenos konnte seine Position als Nummer 2 in Nord- und Südamerika mit wichtigen Neukunden gewinnen, darunter eine der 30 größten US-Banken. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Temenos in allen Regionen und Produktsegmenten die führende Bankplattform der Wahl ist. Temenos ist der einzige Anbieter, der in den letzten 18 Jahren in Folge den ersten Platz in der Kategorie Core Banking belegt hat. Die jährliche Verkaufsrangliste von IBS Intelligence bewertete die Systemeinkäufe von über 500 Banken und Finanzinstituten für 170 Produkte von 57 Anbietern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und APAC. Es handelt sich um ein jährliches Benchmarking, das seit 30 Jahren durchgeführt wird und auf der Anzahl der in einem Kalenderjahr neu abgeschlossenen Kundenverträge basiert. Die Verkaufsrangliste gilt als Barometer für die Vertriebsleistung von Finanztechnologieanbietern im gesamten Bankensektor. In der IBSi-Analyse 2023 hat Temenos seine Position als Marktführer in acht Kategorien beibehalten: * Nr. 1 für Universal Banking (Kerngeschäft) in den Segmenten Privatkunden, Vermögen, KMU und Firmenkunden * Nr. 1 für Digital Banking & Channels * Nr. 1 für Zahlungssysteme (Einzelhandel) * Nr. 1 für Risikomanagement * Nr. 1 für Islamic Universal Banking * Nr. 1 für reine Digitalbanken: Temenos gewinnt fast ein Drittel aller neuen Verträge im Jahr 2022 * Nr. 1 für Treasury & Risk Management * Nr. 1 für Islamic Banking (Risikomanagement) Die Ergebnisse zeigen, dass die Banken weiterhin auf Temenos als Vorreiter setzen, während sich der Wechsel in die Cloud und zu Software-as-a-Service (SaaS) beschleunigt. Laut einem jüngsten Bericht der Economist Intelligence Unit (https://www.temenos.com/insights/white-papers-reports/new-eiu-report-capturing- value-in-the-cloud/) sind Kostensenkungen und die Einführung von KI zusammen mit geschäftlicher Flexibilität, Elastizität und Skalierbarkeit die wichtigsten Faktoren für die Einführung der Cloud. Temenos SaaS bietet die Vorteile der Cloud und ermöglicht es den Banken, sich auf kundenorientierte Innovationen zu konzentrieren und neue Möglichkeiten wie Banking-as-a-Service zu nutzen, und zwar auf der Grundlage eines sicheren und bewährten Evergreen-Service. Andreas Andreades, Chief Executive Officer bei Temenos, dazu: ?Das Ranking der IBSi-Verkaufsrangliste bestätigt unsere Führungsposition und beweist, dass Temenos die Plattform der Wahl für Banken jeder Größe und Nichtbanken ist, unabhängig davon, wie sie unsere Software einsetzen - vor Ort, in einer öffentlichen Cloud oder als SaaS in der Temenos Banking Cloud. Dank unserer kritischen Masse und unserer breiten Marktführerschaft sind wir in der Lage, weiterhin unermüdlich in unsere einheitliche Plattform mit einer einzigen Code- Konfigurationsbasis zu investieren. Das bedeutet, dass alle Banken, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Segment, unsere F&E jetzt und in Zukunft durch unser Evergreen-Geschäftsmodell nutzen können, so dass alle Geschäftssegmente, vom Zahlungsverkehr über das Kerngeschäft bis hin zum digitalen Bereich, kontinuierlich von diesen Investitionen profitieren können. Die Bankenlandschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, und die Finanzinstitute benötigen geschäftliche Flexibilität und Skalierbarkeit auf einer ganz neuen Ebene. Für viele bedeutet dies einen Wechsel in die Cloud und zu SaaS. Aufbauend auf unseren soliden SaaS-Referenzen bieten wir nicht nur die Software, sondern auch den Service an, und das wird das Wachstum von Temenos in Zukunft zunehmend antreiben." Temenos hat 700 Kunden auf fünf Kontinenten und in 30 Rechtsordnungen, die die Temenos Banking Cloud nutzen, und im Durchschnitt wird alle 10 Tage eine neue Bank auf der SaaS-Plattform aktiv. Banken, die mit der Temenos Banking Cloud arbeiten, profitieren von mehr als 95 % geringeren Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Vor-Ort-Anwendungen. Temenos unterstützt seine Kunden auch bei der Messung, Verbesserung und Berichterstattung über den CO2-Fußabdruck ihrer Geschäftstätigkeit mit dem Carbon Emissions Calculator, einem Novum in der Branche. Nikhil Gokhale, Head of Research bei IBS Intelligence, dazu: ?Die begeisterte Nutzung von FinTech-Tools durch die Verbraucher hat die Banken im vergangenen Jahr dazu veranlasst, weiter in Innovationen zu investieren, wodurch die IBSi- Verkaufsrangliste 2023 wichtiger denn je ist. Unsere Ergebnisse in der Verkaufsrangliste 2023 zeigen, dass sich die Einführung von Cloud und SaaS deutlich beschleunigt. Darüber hinaus sehen wir eine Verlagerung hin zu Kernbankensystemen der nächsten Generation, die den Banken die Flexibilität von SaaS mit Zuverlässigkeit und umfangreichen Funktionen bieten - alles Bereiche, für die Temenos in der Branche anerkannt ist. Im Namen von IBSi möchte ich Temenos dazu beglückwünschen, dass es die Branche weiterhin anführt und an der Spitze der Bankeninnovation steht, indem es die Bedürfnisse von Banken und Finanzdienstleistungsinstituten erfüllt, unabhängig davon, ob es sich um Privat- oder Firmenkunden, KMUs oder Vermögensverwaltung handelt, und unabhängig von Größe oder Standort. Die Verkaufsrangliste ist nach wie vor ein Barometer für die Gesundheit der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche weltweit, und wir bei IBSi sind stolz darauf, eine geschätzte Informationsquelle für die globale Bankenbranche zu sein." Diese Anerkennung ist die jüngste in einer Reihe von Analystenauszeichnungen in den letzten sechs Monaten. Temenos wurde in der Everest Wealth Products Peak Matrix, dem WealthTech 100 für 2023 und dem Omdia Universe Report on Digital Banking Platforms als führend im Bereich Vermögensverwaltung anerkannt. Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °