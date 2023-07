Plug Power weiter im Plan!

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 12,360 $ (Nasdaq)

Die Volatilität in der Plug-Power-Aktie bleibt weiterhin hoch. Gestern konnte der Kurs um 7,48 % zulegen und erreicht ein kurzfristig neues Sommerhoch. Diese Dynamik dürfte das Ergebnis einer einerseits großen Nachfrage nach der Aktie bei andererseits begrenztem Angebot sein. So wird die Aktie heute auf Tradegate erneut aktiv gehandelt. Mit dieser Dynamik ist Plug Power weiterhin im Plan meiner letzten Analyse und hat auch die jüngste Konsolidierung/Korrektur gut überstanden.

Aktuell stellt sich jedoch die Frage, ob das Szenario noch intakt ist und in welchem Zusammenhang sich neue Tradingchancen ergeben. Die gute Nachricht für die bereits investierten Bullen ist, dass die Chancen für weitere Kursgewinne in der Aktie gut sind. Der Aufwärtstrend ist intakt und wer bereit ist, Konsolidierungen und Korrekturen einzuplanen, kann im Anschluss mit neuen Hochs rechnen. Lediglich eine Topbildung will man zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht sehen und glücklicherweise ist diese auch noch nicht zu erkennen.

Schwieriger wird es bei der Frage nach einem neuen entry. Auf dem aktuellen Niveau hat man zwar die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite, müsste der Aktie aber ausreichend Spielraum beispielsweise zurück in Richtung 10,85 USD einräumen. Aus aktueller Sicht wäre dieser Preisbereich, der sich bis ca. 10,00 USD hinzieht, eine potenziell gute Ausgangsbasis, um sich für weitere Gewinne in Richtung 14-15 USD zu positionieren. Gelingt dies noch nicht, und zwei es im Anschluss im Bereich von 9,40-8,70 USD eine weitere Chance. Spätestens hier sollten die Käufer aber auch nachhaltig zurückkehren, will man eine größere Konsolidierung oder gar einen Stimmungswechsel vermeiden.

Fazit: Die Plug-Power-Aktie hat weitere Chancen für neue Hochs. Auf dem aktuellen Niveau drängt sich aber nicht zwingend ein neuer Einstieg auf. Bei einem kleineren Rücksetzern in die oben genannten Unterstützungszonen sieht dies meiner Meinung nach anders aus. Wer investiert ist, kann sich jedoch entspannt zurücklehnen und seine Gewinne managen. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Ende der Rally noch nicht in Sicht.

