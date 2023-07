Wochenausblick: DAX bügelt Vorwochenverluste fast wieder aus. Berichtssaison startet u.a. mit Netflix, Tesla

In der abgelaufenen Woche konnten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 die Verluste der Vorwoche fast wieder aufholen. Der DAX® schob sich damit zurück über die Marke von 16.100 Punkte. Rückenwind bekamen die Märkte primär von überraschend niedrigen US-Inflationszahlen. In der kommenden Woche stehen eine Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Darüberhinaus öffnen zahlreiche Unternehmen ihre Bücher – darunter IBM, Netflix, SAP und Tesla.

Die Entwicklungen an den Anleihemärkten spielte den Aktienmärkten ebenfalls in die Karten. Bei europäischen und amerikanischen Staatspapieren gaben die Renditen von 2- und 10jährigen im Wochenverlauf deutlich nach. Davon profitierten auch die Rohstoffmärkte. Der Goldpreis verbesserte sich auf rund 1.960 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber erreichte den höchsten Stand seit Mitte Mai und der Ölpreis hat eine wichtige Hürde überwunden.