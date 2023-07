Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste nach China-Daten

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag knapp behauptet geschlossen. Der ATX fiel um 0,16 Prozent auf 3156,30 Punkte. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen. Die Wall Street startete hingegen mit leichten Gewinnen in die Handelswoche.

Die zuletzt positive Stimmung an den Finanzmärkten sei zu Wochenbeginn von durchwachsenen China-Daten getrübt worden, hieß es von Marktbeobachtern. So fiel das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China im zweiten Quartal zwar stärker aus als zum Jahresauftakt. Es blieb aber hinter den Erwartungen der Experten zurück.

Am Nachmittag rückten auch US-Daten ins Blickfeld der Investoren: So hat sich die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Juli verschlechtert. Der Empire-State-Index sank von 6,6 Punkten im Vormonat auf 1,1 Zähler. Analysten hatten im Schnitt eine deutlichere Eintrübung auf minus 3,5 Zähler erwartet.

Ausgesprochen dünn gestaltete sich die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen. Die Bankwerte fanden zu Wochenbeginn keine einheitliche Richtung. Während Erste Group um 0,6 Prozent zulegten, verbuchten Raiffeisen ein Minus von gut zwei Prozent. Bawag traten mit plus 0,1 Prozent auf der Stelle.

Die Ölwerte zeigten sich mit negativen Vorzeichen. So verzeichneten Schoeller-Bleckmann ein Minus von 1,1 Prozent. OMV gaben um 0,4 Prozent nach und knüpften damit an die Freitagsverluste an. Bei den Versorgern gewannen Verbund geringfügig um 0,1 Prozent, während EVN um 0,7 Prozent nachgaben.

Die Gewinnerliste im Prime Market wurde von Flughafen Wien mit einem Anstieg um 2,3 Prozent angeführt. Strabag gewannen knapp ein Prozent. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich AT&S mit einem Minus von 2,9 Prozent. FACC und Marinomed gaben jeweils um 2,5 Prozent nach./ger/kat/APA/stw