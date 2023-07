ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix-Ziel auf 475 Dollar - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix von 410 auf 475 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Dienst sei "eine der wenigen sauberen Wachstumsstorys in der Medien- und Kommunikationsbranche, was Gewinn und freien Cashflow (FCF) betrifft", schrieb Analyst Bryan Kraft in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei nach den jüngsten Kursgewinnen der Aktie zwar etwas schwieriger geworden, Kraft sieht jedoch das Vorgehen von Netflix gegen Account-Sharing und die Einführung werbefinanzierter Abonnements positiv./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 10:01 / GMT