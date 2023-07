BEIERSDORF - Jetzt kann die Käuferseite wieder glänzen

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 116,750 € (XETRA)

Der imposante Aufwärtstrend der letzten Jahre hatte die Beiersdorf-Aktie seit März 2022 bei 79,06 EUR bis auf ein neues Rekordhoch bei 128,60 EUR Anfang Mai dieses Jahres angetrieben. Während dieser Zeit hatten die Bullen nur im Herbst 2022 eine Korrekturphase zugelassen, die mit der aktuellen vergleichbar wäre.

Denn seit dem Rekordhoch dominiert eine Gegenbewegung den Chart, die schon einmal Anfang Juni an die Unterstützung bei 115,45 und das frühere Rekordhoch bei 117,25 EUR geführt hatte. Damals hatte die Aktie eine Erholung an die frühere Aufwärtstrendlinie vollzogen, war von ihr aber nach unten abgeprallt. Damit erreicht der Wert, wie zuletzt prognostiziert, erneut den Bereich um 115,45 EUR.

Trendwende am Keysupport möglich und notwendig

Natürlich dürften sich die Bären nicht kampflos geschlagen geben und versuchen, die Marke nach unten zu durchbrechen. Doch noch zeigt sich die Aktie stabil und in der Lage, wieder über die Hürde bei 120,00 EUR zu finden und damit die Gefahrenzone in Richtung 123,40 EUR zu verlassen. Darüber wäre ein frisches Kaufsignal aktiviert und ein Anstieg an das junge Allzeithoch möglich.

Sollte die Aktie von Beiersdorf dagegen unter 115,45 EUR fallen und dies mit Abgaben unter 114,00 EUR bestätigen, wäre mit einem Rückfall auf 110,85 und 108,05 EUR zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend von dort aus fortsetzen kann.

Charttechnisches Fazit: Die Erholung an der Unterstützung bei 115,45 EUR könnte einen Anstieg bis 123,40 EUR, sowie später eine Fortsetzung der mittelfristigen Rally einleiten. Erst ein deutlicher Bruch der 115,45-EUR-Marke würde dies verhindern.

Beiersdorf Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)