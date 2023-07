Ford vs. Tesla und Rivian | Preiskampf bei EV-Pick-up-Trucks

Überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China wirken sich auf die Wall Street genauso leicht belastend aus, wie die Quartalszahlen des Cartier-Inhabers Richemont. Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen lag, fiel das US-Geschäft enttäuschend aus. Statt des erwarteten Anstiegs um 5%, gingen die Umsätze in der Region um 2% zurück. Burberry hatte am Freitag einen ähnlichen Trend gemeldet. Wir sehen im Tech-Sektor bei Meta, Netflix und NVIDIA zum Wochenauftakt weiter steigende Kursziele. Die Citi äußert sich heute Morgen zu den Aktien von AMD im Vorfeld der Quartalszahlen negativ, mit dem Wert leicht unter Druck. Ford meldet eine 7 bis 16% Preiskürzung für den F-150 Lightning EV-Truck. Ein Zeichen, dass der Preiskampf in dem Segment zunimmt. Die Aktien von Rivian könnten unter der Meldung leiden.



00:00 - Intro

00:16 - Überblick

01:00 - Ford vs. Tesla und Rivian

02:08 - Tesla: erster Cybertruck

03:20 - Meta | Nvidia | AMD

05:31 - Netflix | Pinterest | Snap

06:33 - Saisonale Trends | Belastungsfaktor wird zum Rückenwind?

09:50 - China: enttäuschende Wirtschaftsdaten

11:45 - Richemont | Burberry | LVMH

12:40 - Goldlöckchen-Szenario | Abkühlende Inflation | Öl-Märkte

14:35 - Zinssenkungen ab kommendem Jahr?

15:40 - Activision und Microsoft | Paramount

16:50 - Blick auf 3. und 4. Quartal | Berichtssaison

18:17 - United Airlines | UPS | Automobil-Branche

19:28 - Zusammenfassung | Wochenausblick

20:33 - Caesar



