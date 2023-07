Röther-Gruppe übernimmt große Teile des Herrenmodehersteller Ahlers

HERFORD (dpa-AFX) - Der Modehändler Röther übernimmt große Teile des insolventen Herrenmodeherstellers Ahlers. Die Unterzeichnung der Verträge werde kurzfristig erfolgen, teilte die Ahlers AG am Montag mit.

Die Röther-Gruppe wird demnach die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs der Ahlers-Gruppe mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, Pioneer Jeans und Pionier Berufskleidung notwendigen materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände erwerben. Außerdem kaufe sie die Anteile an der Gesellschaft Otto Kern und an den Vertriebsgesellschaften in Polen, Schweiz, Frankreich, Österreich, Ungarn und Spanien sowie die Anteile an der Produktionsgesellschaft in Sri Lanka. Der Veräußerungserlös stehe den Gläubigern zu.

Ahlers hatte im April für die Ahlers AG und sieben Tochtergesellschaften wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenzanträge gestellt. Die Folgen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden gestörten Lieferketten, die allgemeine Kaufzurückhaltung, die hohe Inflation sowie Insolvenzen im Handel hätten den Schritt unausweichlich gemacht, hieß es damals.

Die Unterzeichnung der Kaufverträge soll Ahlers zufolge kurzfristig erfolgen. Ihr Vollzug werde allerdings unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen stehen, darunter der Abschluss von Vereinbarungen mit Lizenzgebern und der Vollzug von Restrukturierungsmaßnahmen. Bei der Ahlers AG i.L. verbleibende Beteiligungen und Vermögensgegenstände würden im Zuge der Insolvenzverfahren liquidiert./rea/DP/jha