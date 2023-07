DAX mit dünnen Umsätzen im Sommerloch? ASML, Covestro und US-Banken im Gespräch

Der DAX im Sommerloch? Zumindest waren die Handelsumsätze der laufenden Woche via Xetra mit rund 1,7 Milliarden Euro am Montag und rund 2,1 Milliarden Euro am Dienstag recht dünn. Mit den dünnen Umsätzen kann auch die Volatilität schnell zunehmen. Am Morgen presste es den DAX bereits auf über 16.240 Punkte – in der ersten Handelsstunde via Xetra fiel der DAX schnell über 100 Punkte, erholte sich aber ebenso schnell wieder.





Am heutigen Mittwoch stehen insbesondere die Quartalsberichte von einigen US-Großkonzernen im Fokus. Am Nachmittag wird man um 14:30 Uhr auf den US-Baubeginne und US-Baugenehmigungen zu achten haben und um 16:30 Uhr auf die wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten der EIA.





Auf der Aktienseite blicken wir auf den EuroStoxx50-Konzern ASML (ISIN: NL0010273215), auf den DAX-Konzern Covestro (ISIN: DE0006062144) und auf die US-Konzerne Bank of America (ISIN: US0605051046) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486) bzw. auf den gesamten US-Bankensektor.





Aus den USA stehen ab dem Nachmittag Unternehmensmeldungen zur Veröffentlichung an - am heutigen Mittwoch gibt es unter anderem Quartalsergebnisse vorbörslich von Elevance Health, Goldman Sachs, Halliburton, Nasdaq und U.S. Bancorp und nachbörslich zum Beispiel von IBM, Netflix und Tesla.



Dies insgesamt kommentiert der Händler Mischa von der LS-X und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.



Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

#DAX #ASML #Covestro #USBanken

https://www.youtube.com/watch?v=SeObAkyLamE

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.