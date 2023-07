Zalando: Die Chancen für eine weitere Kaufwelle stehen gut

Die Anteilsscheine des Online-Modehändlers Zalando befanden sich seit mehreren Monaten in einem intakten Bärenmarkt. Mit einem Doppelboden im Bereich der 24,00 EUR-Marke könnte dieses Trauerspiel nun beendet worden sein.

Ausbruch voraus?

In der abgelaufenen Handelswoche gab es bereits eine sehr impulsive Aufwärtsbewegung Richtung 29,50 EUR, welche in den vergangenen Handelstagen in einer bullischen Chartformation (Bullische Flagge im 4H-Chart) konsolidiert wurde.

Diese Art von Chartformation wird in der Regel nach einem vorherigen Anstieg gen Norden hin aufgelöst. Gelingt ein Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend im Tageschart, steht schnell der Bereich 32,50-33,00 EUR auf der Agenda. Dort befindet sich ein Horizontalwiderstand und der viel beachtete EMA200 im Tageschart.

Fazit:

Oberhalb von 27,00 EUR (Tagesschlusskurs) ist ein Anstieg in den Bereich 32 bis 33 EUR das favorisierte Szenario für die kommenden Tage und Wochen. Kann auch diese Hürde überwunden werden wäre ein weiterer Anstieg in den Bereich 43 bis 46 EUR denkbar.