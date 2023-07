Weizen: Langsam ziehen Preise an

Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schossen die Notierungen für Weizen an die Verlaufshochs aus 2008 um 1.349 US-Cents hoch, nur wenig später stabilisierte sich der Preis auch schon und ging sogar in einen Abwärtstrend über. Im November letzten Jahres kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch, dies sorgte für weitere Verluste auf 573 US-Cents und somit eine wichtige mittelfristige Unterstützung aus Ende 2020. Genau an dieser Stelle läuft nun eine mehrmonatige Bodenbildungsphase ab, die durchaus das Potenzial zu einer mittelfristigen Trendwende besitzt.

Inverse SKS-Formation möglich

Aus technischer Sicht ist der Bereich zwischen 595 und grob 709 US-Cents vorläufig als neutral zu bewerten, erst über der zuletzt genannten Marke dürfte sich Kurspotenzial an die Junihochs bei 770 US-Cents beim Weizen-Future entfalten. Ein weiteres Ziel darüber läge bei 807 US-Cents. Dann allerdings würde der Future aber auf seinen seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrend treffen. Erst oberhalb dessen wird eine mittelfristige Trendwende möglich. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 649 US-Cents temporär eine wichtige Unterstützung, erst darunter werden Preisabschläge auf 595 US-Cents für den Agrarrohstoff erwartet.