Citizens Financial gibt Dividende bekannt

Der US-Finanzkonzern Citizens Financial Group, Inc. (ISIN: US1746101054, NYSE: CFG) wird am 16. August 2023 eine Quartalsdividende von 0,42 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 2. August 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,41 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 30,98 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2023). Im Juli 2022 erhöhte der Konzern die vierteljährliche Dividende im Vergleich zum Vorquartal (39 US-Cents) um knapp 8 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 2,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 19. Juli 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 478 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 364 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Citizens Financial Group mit Firmensitz in Providence, Rhode Island, betreibt unter dem Namen Citizens Bank ein Netz von knapp 1.200 Filialen in 14 amerikanischen Bundesstaaten sowie dem District of Columbia (Washington D.C.).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 21,32 Prozent im Minus (Stand: 19. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 14,09 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de