Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG): Kaufen

Am 12.07.2023 hat die UniDevice AG den Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Demnach ist es der Gesellschaft gelungen, die Umsatzerlöse im Halbjahresvergleich um 10,0% auf 192,30 Mio. EUR (VJ: 174,72 Mio. EUR) zu erhöhen. Dies ist insbesondere auf das starke Q1 2023 zurückzuführen, in dem ein Umsatzanstieg in Höhe von +40,2 % auf 104,36 Mio. EUR (Q1 22: 74,42 Mio. EUR) erreicht wurde. Trotz des im ersten Halbjahr 2023 erreichten Umsatzanstiegs weist die UniDevice AG ein auf 1,01 Mio. EUR (VJ: 1,52 Mio. EUR) rückläufiges EBIT auf. Inflationsbedingte Beschaffungspreisanstiege für bezogene Waren hatten hierbei zu einem sichtbaren Rückgang der Rohertragsmarge auf 1,7 % (VJ: 2,0 %) geführt, was sich entsprechend negativ auf das EBIT ausgewirkt hat. Zwar sind im EBIT Aufwendungen aus Währungsumrechnung in Höhe von 0,96 Mio. EUR (VJ: 0,00 Mio. EUR) enthalten, diesen stehen aber auch Erträge aus Währungsumrechnungen in Höhe von 0,97 Mio. EUR (VJ: 0,02 Mio. EUR) entgegen, was sich in Summe gegenseitig nahezu aufhebt. Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2023 betont die Gesellschaft, dass im zweiten Halbjahr 2023 mit weiter steigenden Zinsen gerechnet wird sowie mit einer Fortsetzung bei den Realeinkommensverlusten. Für die Zielerreichung für das laufende Geschäftsjahr wird es wichtig sein, ob es weitere Preisanstiege gibt. Indes hat das UniDevice-Management die Guidance aus dem Geschäftsbericht 2022, wonach für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 500 Mio. EUR und ein besseres Geschäftsergebnis als in 2022 erwartet wird, nicht mehr konkret benannt. Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2023 passen wir unsere Prognose für die Schätzungsperiode 2023 bis 2025 nach unten an. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnen wir nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 462,30 Mio. EUR (GJ 23e alt: 495,00 Mio. EUR) und erwarten demzufolge nur noch eine leichte Umsatzsteigerung. Für die Folgejahre 2024 und 2025 planen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 499,28 Mio. EUR (GJ 24e alt: 519,75 Mio. EUR) respektive 524,25 Mio. EUR (GJ 25e alt: 545,75 Mio. EUR). Dies vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Erholung der Konsumentenlaune beziehungsweise Erholung des Marktumfelds und einer Stärkung der Kaufkraft im Zuge einer nachhaltgien Abschwächung der Inflation. Analog zur Reduktion unserer Umsatzprognosen passen wir auch die EBIT-Schätzung nach unten an. Für das zweite Halbjahr 2023 unterstellen wir eine leichte Verbesserung bei den Beschaffungspreisen, was sich in einer leichten Erhöhung der Rohertragsmarge niederschlagen sollte. Aufgrund des typsicherweise hohen Umsatzniveaus im zweiten Halbjahr (Skaleneffekte) sowie des von uns unterstellten Wegfalls der Währungseffekte sollte auf Gesamtjahresbasis ein EBIT in Höhe von 3,72 Mio. EUR und eine EBIT-Marge in Höhe von 0,8 % erreicht werden. Für die Folgejahre gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft den Fokus auf margenstarke Produkte, wie beispielsweise Wearables etc. legt. Zusammen mit der Annahme steigender Umsatzniveaus sollte dann jeweils eine Verbesserung der EBIT-Marge erreicht werden. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 3,10 EUR (bisher: 3,10 EUR) evaluiert. Auf der einen Seite führt der turnmusmäßige Roll-Over-Effekt zu einem Anstieg der Kursziels. Dementgegen führte die Prognosereduktion zur Minderung des Kursziels. Beide Effekte gleichen sich aus. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

