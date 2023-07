Sonoco Products kündigt 393. Quartalsdividende in Folge an

Die Sonoco Products Company (ISIN: US8354951027, NYSE: SON) zahlt den Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,51 US-Dollar je Aktie aus. Die Ausschüttung erfolgt am 8. September 2023 (Record date: 10. August 2023). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 2,04 US-Dollar.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 58,40 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,48 Prozent. Insgesamt werden seit dem Jahr 1925 (393 Quartale in Folge) ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet. Im April 2023 wurde die Dividende um rund vier Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Sonoco ist ein amerikanischer Verpackungshersteller mit Sitz in Hartsville, im US-Bundesstaat South Carolina. Es werden rund 22.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im ersten Quartal (2. April) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,77 Mrd. US-Dollar), wie am 1. Mai 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 148 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 115 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 31. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,80 Prozent im Minus (Stand: 19. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 5,74 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de