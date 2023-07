Crash oder Cash? Diese Entscheidung deines Lebens macht den großen Unterschied!

Crash oder Cash sind simple aber wichtige Entscheidungen! Der Aktienmarkt ist voller Geheimnisse und unvorhersehbaren Wendungen. Ein Spiel mit Höhen und Tiefen, bei dem eine einzige Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.

In diesem waghalsigen Spiel gibt es eine Strategie, die die meisten Anleger als möglicherweise zu riskant und gewagt betrachten. Doch für diejenigen, die Mut aufbringen, kann sie sich als der goldene Schlüssel zu außergewöhnlichem Reichtum erweisen: das bedingungslose antizyklische Investieren.

Im Boom…zahlt sich Zurückhaltung mit Cash aus

Stell dir vor, du befindest dich auf dem Gipfel des Finanzmarktes. Die Aktienkurse steigen unaufhaltsam, scheinbar ohne Ende. Ständig werden neue Allzeithochs geknackt und du bist dabei.

Die Stimmung ist euphorisch, und jeder scheint davon überzeugt zu sein, dass es nur eine Richtung gibt – nach oben. In einer solchen Situation denkt kaum jemand an den unvermeidlichen Crash, der wie ein dunkler Schatten über dem Markt lauert.

Im Crash…ist Gier gefragt

Doch inmitten dieser scheinbaren Sicherheit gibt es einige, die ihre eigene, vollkommen andere Strategie verfolgen. Es sind die antizyklischen Investoren. Sie beobachten den Markt aufmerksam, analysieren und hören auf ihre Intuition.

Dann treffen sie eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern könnte: Sie investieren gegen den Strom. Sie verkaufen all ihre Aktien, shorten überbewertete Vermögenswerte oder halten ihr Vermögen in Cash.

Es ist eine riskante Entscheidung, die Mut erfordert. Denn während alle anderen weiter investieren, setzen sie auf das Unvorhersehbare. Sie warten auf den großen Knall, auf den Crash, der unausweichlich zu sein scheint.

Und wenn er eintritt, während alle anderen verzweifelt versuchen, ihre Verluste zu begrenzen, treten sie wieder aus dem Schatten hervor und setzen wieder alles auf eine Karte – auf Erholung.

Der Moment der Wahrheit zeigt sich im Crash

Es ist genau solch ein Moment der Wahrheit, der über den finanziellen Erfolg oder das Scheitern entscheiden kann. Mutige und zugleich erfolgreiche Investoren gehen gerne aufs Ganze.

Sie investieren alles, was sie haben, in Aktien, Immobilien oder andere Anlageklassen, die nach dem Platzen der Blase nur noch zu einem Bruchteil ihres eigentlichen Wertes gehandelt werden. Sie setzen in Boomphasen auf Cash oder shorten ihrer Meinung nach überteuerte Assets. Kommt der Knall, dann wetten sie gegen die Masse. Sie setzen auf Erholung, auf langfristige Wertsteigerung, die fast jeder Crash mit sich bringen kann.

Das beschriebene Szenario hört sich wie aus einem Bilderbuch geschrieben an, bildet jedoch bei genauerem Hinsehen die Realität ganz gut ab. Diejenigen, die sich für dieses risikoreiche Spiel des antizyklischen Investierens entscheiden, haben oft große Erfolge erzielt. Auf Investoren wie Warren Buffett oder George Soros treffen sie zu. Aber auch André Kostolany war ein passionierter Spekulant, der gerne gegen die Masse wettete. Sie alle haben den Crash als Chance begriffen, als Sprungbrett zu außergewöhnlichem Reichtum. Ihre Entscheidung des Lebens hat sich dabei mehrfach ausgezahlt, und sie sind zu Helden der Finanzwelt geworden.

Ein hohes Risiko

Doch natürlich ist diese Strategie nicht ohne Risiko. Es gibt Situationen, in denen das antizyklische Investieren zu verheerenden Verlusten führt. Besonders das Risiko – auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses zu einem genauen Zeitpunkt zu wetten – ist enorm. Es gleicht einem Lottospiel, der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Doch es gibt einen Lichtblick: Mit guter Analyse kann man die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöhen, was ein scheinbar notwendiger Schritt sein könnte.

Ich persönlich nutze den antizyklischen Effekt, um meine Rendite zusätzlich aufzupeppen. Wenn der Markt ängstlich ist, dann kaufe ich die besten Qualitätsaktien zu guten Preisen. Ist der Markt euphorisch, dann übe ich Zurückhaltung – eine Strategie, die mir sehr geholfen hat.

