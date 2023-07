GNW-Adhoc: Immatics gibt $35 Millionen Kapitalbeteiligung von Bristol Myers Squibb bekannt

^Tübingen, Deutschland und Houston, Texas, 24. Juli 2023 - Immatics N.V.

(https://immatics.com/) (NASDAQ: IMTX, ?Immatics"), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) eine Kapitalbeteiligung in Höhe von $35 Millionen an Immatics getätigt hat. Bristol Myers Squibb hat 2.419.818 Stammaktien im Rahmen einer Privatplatzierung (private placement transaction) zu einem Zeichnungspreis von $14,46(1) pro Aktie erworben. Zusätzlich hat Bristol Myers Squibb das Recht, ein Mitglied für den wissenschaftlichen Beirat von Immatics zu ernennen. ?Diese Investition ist ein weiterer Beweis für die starke Zusammenarbeit und unsere differenzierten Plattformtechnologien, die das Fundament unserer TCR- basierten Zelltherapien und bispezifischen TCR-Moleküle bilden", kommentierte Harpreet Singh, Ph.D., CEO und Mitgründer von Immatics. ?Wir sind weiterhin fest entschlossen, innovative Behandlungsmöglichkeiten für Patienten im Kampf gegen Krebs voranzutreiben, und freuen uns darauf, in der zweiten Jahreshälfte weitere klinische Ergebnisse zu veröffentlichen." Die oben genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen anwendbaren Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion ausgenommen. - ENDE - Über Immatics Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen. Weitere Details zu Immatics, einschließlich aller kursrelevanter Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.immatics.com (http://www.immatics.com) oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Instagram (https://www.instagram.com/immatics/), Twitter (https://twitter.com/immatics) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/immatics-biotechnologies/). Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können als in die Zukunft gerichtete Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen, beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Immatics. So sind beispielsweise Aussagen über den Zeitplan von Produktkandidaten sowie Immatics' Fokus auf Partnerschaften, um seine Strategie voranzubringen, zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie ?kann", ?sollte", ?erwartet", ?beabsichtigt", ?wird", ?schätzt", ?voraussehen", ?glaubt", ?prognostiziert", ?potenziell", oder ?fortsetzen" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die sich der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser Pressemitteilung sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Presse- und Investoranfragen für Immatics Eva Mulder oder Charlotte Spitz Trophic Communications Tel: +31 6 52 33 15 79 immatics@trophic.eu (mailto:immatics@trophic.eu) Immatics N.V. Anja Heuer Jordan Silverstein Senior Director Corporate Communications Head of Strategy Tel: +49 89 540415-606 Tel: +1 281 810 7545 InvestorRelations@immatics.com (mailto:InvestorRelations@immatics.co m) media@immatics.com (mailto:media@immatics.com) -------------------------------------------------------------------------------- (1) Exakter Zeichnungspreis pro Aktie $14,4639 °