EQS-News: VERBUND AG: Akquisition operativer Windkraftanlagen im Ausmaß von 257 MW mit Hybridisierungs- und Repoweringpotenzial in Spanien

Die VERBUND AG gibt hiermit die Akquisition operativer Windkraftanlagen im Ausmaß von insgesamt 257 MW mit Hybridisierungs- und Repoweringpotenzial in Spanien von EDP Renewables Europe, S.L.U. („EDPR“) zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rd. 0,46 Mrd. € bekannt. Erworben werden 100% der Geschäftsanteile an den beiden Gesellschaften Viesgo Renovables S.L. sowie Viesgo Europa S.L. durch die VERBUND Green Power GmbH. Die beiden Gesellschaften halten neun Windportfolios mit insgesamt 257 MW installierter Leistung an unterschiedlichen Standorten in Spanien. Sieben Portfolios unterliegen einem staatlichen Förderregime, welches noch durchschnittlich sieben Jahre nutzbar ist, zwei Portfolios werden „merchant“ vermarktet. Die erworbenen Assets stellen ein attraktives, gut gewartetes und geografisch diversifiziertes Windportfolio dar. Gute Windstandorte mit verfügbaren Netzanschlüssen sind für die Entwicklung neuer Greenfield-Projekte in Spanien rar. Daher bietet die Akquisition eine sehr gute Gelegenheit um das bestehende VERBUND-Windportfolio in Spanien zu ergänzen und damit das ausgeprägte Solar-Lastprofil zu glätten. Insbesondere kombinierte Wind-/Solarprofile werden aktuell besonders am Markt nachgefragt und sind auch für eine mögliche zukünftige Wasserstoffproduktion vorteilhafter. Die VERBUND–Strategie 2030 sieht ein signifikantes Wachstum im Bereich Photovoltaik und Windkraft vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Spanien wurde als ein strategischer Zielmarkt definiert. Nach dem erfolgten Markteinstieg Ende November 2021 und den darauffolgenden Transaktionen stellt die nunmehrige Akquisition einen wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Ziels dar und ermöglicht VERBUND eine führende Position am spanischen Energiemarkt einzunehmen. Kontakt: Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

