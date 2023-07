MSCI schüttet Dividende für das dritte Quartal aus

Der amerikanische Finanzdienstleister MSCI Inc. (ISIN: US55354G1004, NYSE: MSCI) schüttet eine Dividende in Höhe von 1,38 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Anfang Februar 2023 wurde die Dividende gegenüber dem Vorquartal (1,25 US-Dollar) um 10,4 Prozent angehoben.

Die Auszahlung erfolgt am 31. August 2023 (Record date: 11. August 2023). Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 5,52 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 549,34 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,00 Prozent.

Die MSCI Inc. hat ihren Firmensitz in New York City. Der Konzern bietet Finanzdienstleistungen wie Portfolio- und Risiko-Analysen, Research oder auch Aktienindizes. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der operative Umsatz 621,16 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 551,81 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 25. Juli 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 246,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 210,59 Mio. US-Dollar). An der Wall Street legte die Aktie nach Bekanntgabe der Nachrichten über 9 Prozent zu.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,09 Prozent im Plus (Stand: 25. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 40,25 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de