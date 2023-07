SNAP - Aktie wird nach Zahlen versenkt

Snap Inc. - WKN: A2DLMS - ISIN: US83304A1060 - Kurs: 11,370 € (XETRA)

Wachstum war bei Snap in jedem Fall gestern. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal von 1,11 auf 1,07 Mrd. USD. Der operative Verlust verbesserte sich leicht von -432 auf -377 Mio. USD. Auch kletterte der Free Cashflow von -147 auf -119 Mio. USD. Unterm Strich blieb ein Verlust von -0,24 USD je Aktie stehen. Auf Non-GAAP-Ebene betrug der Verlust -0,02 USD je Aktie.

Damit toppte Snap beim Umsatz und Verlust die Analystenschätzungen leicht. Auch die Zahl der weltweit aktiven täglichen Nutzer (DAU) lag mit 397 Mio. über der Markterwartung von knapp 395 Mio. Was ist also das Problem?

Prognose enttäuscht

Die Prognose für das dritte Quartal kann die Markterwartung nicht erfüllen. So rechnet Snap mit 405 bis 406 Mio. DAUs. Der Umsatz soll 1,07 bis 1,13 Mrd. USD betragen. Analysten hatten 1,13 Mrd. USD an Umsatz erwartet und 406 Mio. DAUs. Die ausgegebene Umsatzzielspanne würde implizieren, dass der Umsatz bei Snap im laufenden Quartal bestenfalls stagniert. Am unteren Ende würde er um 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum nachgeben. Kursfantasie sieht folglich anders aus. Snap leidet weiter unter schwierigen Marktbedingungen, was das Werbegeschäft anbelangt. Doch das Zahlenwerk von Alphabet, welches gestern nach US-Börsenschluss vorgelegt wurde, hat gezeigt, dass es nicht nur das Marktumfeld sein kann, sondern Snap wohl auch mit hausgemachten Problemen zu kämpfen hat.

Analysten bleiben dennoch positiv gestimmt und sehen im kommenden Jahr einen Schub beim Free Cashflow in Richtung 350 Mio. USD. Um die Marktkapitalisierung von 20 Mrd. USD zu rechtfertigen, wären aber noch ganz andere Schübe bei dieser Kennzahl notwendig. Selbst im Sahnejahr 2021 kam Snap nur auf einen FCF von 223 Mio. USD.

Massiver Abpraller

Der nachbörsliche Kursrutsch von fast 20 % zeigt aus charttechnischer Sicht zum einen, dass die Widerstandszone bis hinauf auf 13 USD gehalten hat. Dort deckelt auch der EMA50 Woche. Zum anderen rückt nun die Supportzone um 10 USD wieder in den Fokus. Diese müssen die Bullen halten, ansonsten könnte die Seitwärtsrange der vergangenen Wochen komplett durchlaufen werden, was wieder Kurse unter 8 USD implizieren würde.

Fazit: Aufgrund der Volatilität ist die Snap-Aktie ein beliebtes Tradingobjekt. Investoren finden dagegen sicherlich zahlreiche bessere Aktien.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 4,60 4,54 5,22 Ergebnis je Aktie in USD 0,17 0,07 0,24 Gewinnwachstum -58,82% 242,86% KGV 118 288 84 KUV 2,7 2,8 2,4 PEG neg. 0,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

