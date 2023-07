Wells Fargo kauft eigene Aktien zurück und erhöht die Dividende

Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co. (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) gab am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 30 Mrd. US-Dollar bekannt. Wells Fargo wird die Dividende auf 0,35 US-Dollar anheben, eine Erhöhung um knapp 17 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal (0,30 US-Dollar), wie ebenfalls berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record day: 4. August 2023).

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden künftig 1,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 3,08 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 45,48 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2023).

Wells Fargo mit Sitz in San Franzisco wurde 1852 gegründet. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Gewinn von 4,94 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,14 Mrd. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie am 14. Juli berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 20,53 Mrd. US-Dollar nach 17,04 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,15 Prozent im Plus (Stand: 25. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 174,18 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de