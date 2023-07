American Water Works meldet Dividende

Das Wasserversorgungsunternehmen American Water Works Company, Inc. (ISIN: US0304201033, NYSE: AWK) zahlt am 1. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,7075 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record day ist der 8. August 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus New Jersey 2,83 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 147,78 US-Dollar (Stand: 26. Juli 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,92 Prozent. Die erste vierteljährliche Dividende wurde am 2. September 2008 bezahlt (0,20 US-Dollar). Seit dem IPO (April 2008) erhöhte der Konzern jedes Jahr die Dividende, zuletzt gab der Konzern im April 2023 eine Erhöhung um 8 Prozent bekannt.

American Water Works hat in 24 Bundesstaaten in den USA rund 14 Mio. Kunden. Der Konzern ist 1886 gegründet worden und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte American Water Works einen operativen Umsatz von 938 Mio. US-Dollar nach 842 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 26. April 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 170 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 158 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 27. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,04 Prozent im Minus (Stand: 26. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 28,86 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de