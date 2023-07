LG Energy verfehlt wegen GM-Rückruf Prognosen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) verfehlt im abgelaufenen Quartal wegen des Rückrufs Elektroautos Bolt von General Motors die Analystenschätzungen verfehlt.

Der Tesla- und General-Motors-Zulieferer verzeichnete für den Zeitraum April bis Juni einen operativen Gewinn von 461 Milliarden Won (627 Millionen Euro) gegenüber 196 Milliarden Won im Vorjahresquartal, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis lag damit unter der Anfang des Monats veröffentlichten Schätzung von 612 Milliarden Won und der Prognose der von Refinitiv befragten Analysten von 641 Milliarden Won. Laut LGES wurde das Ergebnis durch einmalige Kosten in Höhe von 151 Milliarden Won für den Rückruf des GM Bolt EV belastet, bei dem die Batteriepacks und -module aufgrund von Brandgefahr in früheren Modellen ausgetauscht werden mussten.

Der Quartalsumsatz stieg um 73 Prozent auf 8,8 Billionen Won. Analysten führen den Gewinnsprung auf die gestiegene Nachfrage nach Elektroautos zurück. Die LGES-Papiere notierten mit einem Minus von 1,9 Prozent, nachdem sie im frühen Handel um 4,5 Prozent gefallen war.

