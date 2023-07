Union Pacific schüttet Dividende für das dritte Quartal aus

Die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific Corporation (ISIN: US9078181081, NYSE: UNP) wird eine Quartalsdividende von 1,30 US-Dollar je Aktie an die Investoren bezahlen. Die Auszahlung für das dritte Quartal 2023 erfolgt am 29. September 2023 (Record day: 31. August 2023).

Das Unternehmen zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 5,20 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Aktienkurs von 237,95 US-Dollar (Stand: 26. Juli 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,19 Prozent. Seit 124 Jahren wird eine Dividende ausgeschüttet. Im Mai 2022 wurde die Quartalsdividende um 10 Prozent auf 1,30 US-Dollar je Aktie erhöht.

Die Union Pacific Corporation ist die Muttergesellschaft der Union Pacific Railroad. Das Unternehmen zählt zu den zwei großen Eisenbahngesellschaften im Westen der Vereinigten Staaten und verbindet 23 Bundesstaaten auf Schienen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen operativen Umsatz von 5,96 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,27 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 1,57 Mrd. US-Dollar nach 1,84 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Nachrichten am Mittwoch an der Wall Street knapp 10 Prozent zu.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,91 Prozent im Plus (Stand: 26. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 131,42 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de