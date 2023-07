Brände in Süditalien - Adria-Region Apulien erneut betroffen

UGENTO (dpa-AFX) - Im Süden Italiens lodern noch immer Wald- und Flächenbrände. Neben der großen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut die Adria-Region Apulien betroffen. In der Provinz Lecce im Salento im Süden der Region erreichte ein Brand am Donnerstagabend einige Häuser und näherte sich bedrohlich der Küste. Zwischenzeitlich mussten Ferienwohnungen evakuiert werden und in den sozialen Medien kursierten Videos, wie Menschen vom Strand der Gemeinde Ugento vor den sich nähernden Flammen flohen.

In langen Nachteinsätzen konnte die Feuerwehr dort jedoch die kritischsten Brände unter Kontrolle bringen, wie der Sprecher der Feuerwehr im italienischen Fernsehen sagte. Die Lage habe sich entspannt. In Apulien waren durch die Brände einige Bauernhöfe betroffen, viele Olivenbäume wurden zerstört. Seit vergangenen Sonntag seien die Feuerwehrleute in Süditalien - zwischen Sizilien, Sardinien, Apulien und Kalabrien - zu mehr als 3200 Einsätzen ausgerückt, hieß es von der Feuerwehr weiter.

Unterdessen sind die Feuerwehrleute auch weiterhin auf Sizilien im Einsatz. Vor allem der Norden rund um die Hauptstadt Palermo ist weiterhin betroffen. Die Lage sei jedoch nicht mehr so kritisch, wie in den vergangenen Tagen, hieß es. Bei den Bränden, die seit Ende der vergangenen Woche lodern, sind mindestens drei Menschen gestorben.

Der italienische Zivilschutz geht davon aus, dass ein Großteil der Brände durch fahrlässiges oder gar vorsätzliches Verhalten, also Brandstiftung, ausgelöst wurde. Die Agrarvereinigung Coldiretti geht gar davon aus, dass sechs von zehn Bränden durch Brandstiftung entstanden sind. Die Trockenheit nach der Hitzeperiode begünstige jedoch die rasante Ausbreitung der Feuer./rme/DP/zb