Die unterschätzten Geheimtipps der Analysten: 3 Aktien mit Potenzial!

Die Börse birgt eine Vielzahl von unentdeckten Schätzen, die darauf warten, von klugen Investoren gehoben zu werden. Analysten stecken viel Zeit und Expertise in die Suche nach solchen verborgenen Perlen, die trotz ihres enormen Potenzials bisher im Schatten standen.

Drei solcher Aktien könnten auch United Internet (WKN: 508903), Teleperformance (WKN: 889287) und Moderna (WKN: A2N9D9) sein. Sie alle verfügen über Kursziele deutlich oberhalb ihres aktuellen Kursniveaus. Mehr als 60 % könnten möglich sein, sollte man den Meinungen der Analysten trauen. Ob sie gehoben werden können?

Moderna, United Internet und Teleperformance: Analysten sehen Potenzial

United Internet: Verkalkuliert mit Netzausbau

Der Internet-Spezialist aus Montabaur ist ein Hidden Champion im Bereich Internet-Services und Telekommunikation, dessen Portfolio aus jeweils Branchenführenden Tochterunternehmen besteht. Es bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Internetzugang, Webhosting, Cloud-Dienste, E-Mail-Lösungen und Domain-Registrierung. Gegründet wurde United Internet im Jahr 1988, überlebte die Dotcom-Blase und hat sich im Laufe der Jahre zu einem der führenden Anbieter von Internet-Services in Europa entwickelt.

Mit einem beeindruckenden Kurspotenzial von 90 % ist dieses Technologieunternehmen keineswegs ein gewöhnlicher Geheimtipp. Bereits seit längerem ist am Markt bekannt, dass die Einzelteile des Konzerns – namentlich sind es IONOS (WKN: A3E00M) und 1&1 (WKN: 554550) – mehr Wert sind als das Gesamtkonstrukt. Größtes Problem mag derzeit der eigene Netzausbau sein, der viele Milliarden verschlingen und einen harten Preiskampf auslösen könnte. Hier kommt man aber aktuell gar nicht voran, was im lukrativen 5G-Markt erstmal wertvolle Marktanteile kostet.

Teleperformance: Callcenter-Konsolidierer

Als führender Akteur im Bereich der Kundeninteraktionen und Dienstleistungsmanagement hat sich Teleperformance still und leise zu einem globalen Player entwickelt. Angeboten werden maßgeschneiderte Lösungen für die Kundeninteraktionen und -unterstützung über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail, Chat und soziale Medien. Hierzu betreibt das Unternehmen Kundenservicezentren auf der ganzen Welt und verfügt über eine umfangreiche globale Präsenz.

Das Geschäftsmodell der Franzosen ist auf Wachstum getrimmt. Der Fokus auf Outsourcing zahlt sich aus. Man setzt dabei auf Übernahmen, anorganisches Wachstum also. Die regelmäßigen Übernahmen könnten dabei zum Problem werden. So sehen es zumindest Investoren, die die letzte große Akquisitionsankündigung (Majorel) mit einem Kursverlust von 15 % quittierten. Das durchschnittliche Kurspotenzial der Analysten von 76 % zeigt dennoch, dass einiges an Potenzial vorhanden sein könnte.

Moderna: Biontech-Rivale mit spannender Pipeline

In der aufregenden Welt der Biotechnologie ist Moderna ein Name, der bereits einige Aufmerksamkeit mit seinen erfolgreichen Covid-19 Impfstoff auf mRNA-Basis erhalten hat. Dennoch hat dieses Unternehmen noch viel ungenutztes Potenzial. Ein Blick in die Entwicklungspipeline genügt.

So forscht Moderna neben seinem COVID-19-Impfstoff an einer breiten Palette von weiteren mRNA-basierten Therapien und Impfstoffen für verschiedene medizinische Anwendungen. Im Bereich der Infektionskrankheiten entwickelt Moderna beispielsweise mRNA-Impfstoffe gegen das Zika-Virus und das Zytomegalievirus (CMV). Diese Impfstoffe sollen dazu beitragen, das Risiko und die Auswirkungen dieser Krankheiten zu reduzieren.

Darüber hinaus ist Moderna in der Onkologie tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung von mRNA-Therapien zur Behandlung von Krebs. Die Idee hinter diesen Therapien ist es, die körpereigene Immunantwort gegen Krebszellen zu stimulieren, um sie gezielt anzugreifen und das Tumorwachstum zu reduzieren oder zu stoppen.

Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet von Moderna ist die Arbeit an mRNA-Therapien für seltene genetische Erkrankungen. Hier zielt das Unternehmen darauf ab, mithilfe von mRNA-Technologie defekte oder fehlende Proteine im Körper zu korrigieren, die mit solchen seltenen Erkrankungen verbunden sind.

Operativ sind die Amerikaner dem Mainzer Biotechnologieunternehmen und Marktführer bei mRNA-Corona-Vakzinen, BioNTech (WKN: A2PSR2), somit ähnlich. Das größte Risiko dürfte jedoch die hohe Abhängigkeit vom Corona-Impfstoff sein. Gerade in Zeiten einer sich abschwächenden Pandemie handelt es sich definitiv um eine Schwäche. Analysten sehen immer noch ein relativ hohes Kurspotenzial von 63 %.

Fazit

Die drei Aktien United Internet, Teleperformance und Moderna sind aus aktueller Sicht nicht die Stars des Marktes. Sie verfügen über temporäre Probleme, die Investoren verunsichern. Aber genau das könnte die Aktien interessant für Investoren machen, die auf eine Besserung der Situation wetten.

Der Artikel Die unterschätzten Geheimtipps der Analysten: 3 Aktien mit Potenzial! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von United Internet und Teleperformance. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BioNTech, Moderna und United Internet.

Aktienwelt360 2023