ENPHASE ENERGY - Solar-Aktie stürzt nach Horrorprognose ab

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 241,750 $ (Nasdaq)

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 166,800 $ (Nasdaq)

Bereits der Quartalsbericht fiel gemischt aus. Der Spezialist für Mikrowechselrichter verbuchte zwar einen Umsatzanstieg von 530,2 auf 711,12 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr, was einem Plus von 34 % entspricht. Analysten hatten mit 725,83 Mio. USD aber mehr an Erlösen erwartet. Auch war der Umsatz sequenziell zum ersten Quartal 2023 rückläufig (Vergleichswert: 726,02 Mio. USD).

Beim Ergebnis je Aktie gelang dem Management ein Sprung von 1,07 auf 1,47 USD je Aktie. Damit legte der Gewinn deutlicher zu als von Analysten prognostiziert. Der Marktkonsens lag bei 1,27 USD. Im ersten Quartal 2023 hatte Enphase Energy 1.37 USD je Aktie verdient.

Umsatzprognose schockiert den Markt

Was das Management aber an Prognose für das laufende dritte Quartal abgab, kann nur als Schock bezeichnet werden. Die Verantwortlichen kalkulieren mit Erlösen zwischen 550 und 600 Mio. USD. Zum Vergleich: Im Q2 lag der Umsatz bei 711 Mio. USD. Der Markt hatte sogar einen weiteren Zuwachs auf 748 Mio. USD erwartet. Die nachbörslichen Kursverluste kommen also nicht von ungefähr. Die Aktie kracht auf ein neues Jahrestief.

Die Begründung von Enphase wird dem gesamten Markt nicht gefallen. Denn aufgrund stark gestiegener Zinsen sei die Nachfrage nach Solar-Dachinstallationen in den USA deutlich zurückgegangen. Auch die Aktie von Solaredge gibt daraufhin um 6 % nach. Das Unternehmen wird seine Zahlen am 1. August vorlegen.

SolarEdge-Aktie

Richtig überraschend sind die Kursreaktionen bei beiden Titeln nicht. Zum einen schwächeln sie bereits das ganze Jahr über, sind deutliche Underperformer, während der Nasdaq 100 haussiert. Zum anderen sind sie sehr teuer bewertet, was weiteres starkes Wachstum vonnöten macht, um die Kurse zu rechtfertigen. Und da lieferte Enphase Energy mit der Prognose eine große Enttäuschung.

Unterstützung droht zu brechen

Zumindest den EMA50 konnte die Aktie mehrere Monate lang halten. Bleibt es aber beim heutigen Abverkauf und ein Reversal-Wunder aus, drohen perspektivisch Kurse im unteren 100-USD-Bereich, wo markante Tiefs aus den Vorjahren notieren.

Die Erholung der vergangenen Wochen fiel sehr schwach aus und kann als bärische Flagge gewertet werden. Die untere Begrenzung der Flagge und das Jahrestief bei 152,15 USD bieten Halt. Darunter gehen die Schleusen charttechnisch weit auf.

Fazit: Enphase Energy ist ein teuer bewerteter Solartitel, was im Falle einer starken Wachstumsphase auch gerechtfertigt ist. Was das Management im Zuge der Prognose für das dritte Quartal von sich gab, wird aber zu massiven Anpassungen auf Analystenseite führen. Die untenstehende Tabelle mit Schätzungen ist folglich veraltet. Die Aktie ist vorerst maximal ein Watchlistkandidat.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 2,33 2,99 3,67 Ergebnis je Aktie in USD 4,62 5,46 7,26 Gewinnwachstum 18,18% 32,97% KGV 36 31 23 KUV 9,8 7,7 6,2 PEG 1,7 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Enphase Energy-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)